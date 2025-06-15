Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю
В Иране заявили о нанесении очередного удара по Израилю, атака затронула Хайфу, Тель-Авив, Назарет и другие районы. Для атаки использовались ракеты и дроны, передает иранское агентство Press TV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Агентство заявляет о прямом попадании по аэропорту Бен-Гурион, а также о пожарах в Хайфе и Тель-Авиве после прилетов. Press TV также публикует видео с последствиями ударов по израильской территории.
13 июня началось резкое обострение противостояния между Ираном и Израилем. Израильская армия начала масштабную операцию, в ходе которой нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных. Иран в ответ начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Стороны продолжают регулярно обмениваться ударами.
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что общее число жертв с начала эскалации достигло 15 человек. В Иране сообщили о 128 погибших в результате израильских атак. Сотни человек получили ранения.