Песков: сближение Китая и стран Центральной Азии не влияет на интересы России

Согласно майской статистике главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году до 32,38 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показатель уменьшился на 23,9%. Вместе с тем, РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай.