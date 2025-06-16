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Песков: сближение Китая и стран Центральной Азии не влияет на интересы России

Ведомости

Сближение КНР со странами Центральной Азии не влияет на российские интересы в регионе, поскольку все стороны являются союзниками Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами», – сказал он.

Песков уточнил, что сотрудничество РФ и КНР носит «взаимовыгодный, взаимоуважительный характер» и не направлено против третьих стран.

«То же самое наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм “Россия – Центральная Азия”, и также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия», – добавил Песков.

Согласно майской статистике главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году до 32,38 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показатель уменьшился на 23,9%. Вместе с тем, РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай.

Транзит нефти проходит через территорию Казахстана. В мае 2024 г. сенат республики одобрил продление соглашения о транзите нефти РФ в Китай до 2034 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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