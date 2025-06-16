Песков: сближение Китая и стран Центральной Азии не влияет на интересы России
Сближение КНР со странами Центральной Азии не влияет на российские интересы в регионе, поскольку все стороны являются союзниками Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет повода для таких опасений. Китай является нашим привилегированным стратегическим партнером, и страны Центральной Азии естественно являются нашими естественными, историческими и в современном понимании союзниками и партнерами», – сказал он.
Песков уточнил, что сотрудничество РФ и КНР носит «взаимовыгодный, взаимоуважительный характер» и не направлено против третьих стран.
«То же самое наше взаимодействие со странами Средней Азии. У нас много своих механизмов и аналогичный механизм “Россия – Центральная Азия”, и также со многими из них нас связывают партнерские отношения по программам интеграционного взаимодействия», – добавил Песков.
Согласно майской статистике главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с начала года Россия сократила объем поставок нефти Китаю на 14,2% год к году до 32,38 млн т. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. показатель уменьшился на 23,9%. Вместе с тем, РФ продолжает занимать первое место среди поставщиков нефти в Китай.
Транзит нефти проходит через территорию Казахстана. В мае 2024 г. сенат республики одобрил продление соглашения о транзите нефти РФ в Китай до 2034 г.