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FT: Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта газа из России

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Австрия призвала Евросоюз подготовиться к возможному возобновлению импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил представитель министерства энергетики страны в интервью Financial Times (FT).

По мнению австрийской стороны, Брюссель «должен сохранить возможность пересмотра текущей позиции [по импорту российского газа] после окончания военных действий». FT отмечает, что государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла этот вопрос на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых в Евросоюзе, за исключением Венгрии и Словакии, которая открыто говорит о необходимости вернуться к закупкам российского газа после завершения спецоперации.

16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил об обратном: по его мнению, запрет на импорт газа из России должен сохраняться даже после урегулирования украинского кризиса.

«Даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул он на пресс-конференции.

Йоргенсен также отметил, что Еврокомиссия не намерена компенсировать убытки странам, которые еще не приняли окончательного решения об отказе от российского газа. По его словам, другие государства, уже прекратившие сотрудничество с Москвой, понесли значительные финансовые потери и столкнулись с серьезными трудностями, адаптируясь к новым условиям.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газа. По его мнению, это сигнал о понимании необходимости экономического сотрудничества с РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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