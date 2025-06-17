FT: Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта газа из России
Австрия призвала Евросоюз подготовиться к возможному возобновлению импорта российского газа после завершения конфликта на Украине. С таким заявлением выступил представитель министерства энергетики страны в интервью Financial Times (FT).
По мнению австрийской стороны, Брюссель «должен сохранить возможность пересмотра текущей позиции [по импорту российского газа] после окончания военных действий». FT отмечает, что государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла этот вопрос на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых в Евросоюзе, за исключением Венгрии и Словакии, которая открыто говорит о необходимости вернуться к закупкам российского газа после завершения спецоперации.
16 июня еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил об обратном: по его мнению, запрет на импорт газа из России должен сохраняться даже после урегулирования украинского кризиса.
«Даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул он на пресс-конференции.
Йоргенсен также отметил, что Еврокомиссия не намерена компенсировать убытки странам, которые еще не приняли окончательного решения об отказе от российского газа. По его словам, другие государства, уже прекратившие сотрудничество с Москвой, понесли значительные финансовые потери и столкнулись с серьезными трудностями, адаптируясь к новым условиям.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил призыв Австрии к возобновлению импорта российского газа. По его мнению, это сигнал о понимании необходимости экономического сотрудничества с РФ.