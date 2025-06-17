FT: Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта газа из России

По мнению австрийской стороны, Брюссель «должен сохранить возможность пересмотра текущей позиции [по импорту российского газа] после окончания военных действий». FT отмечает, что государственный секретарь минэнерго Австрии Элизабет Цехетнер подняла этот вопрос на встрече с коллегами из ЕС в Люксембурге 16 июня. Австрия стала одной из первых в Евросоюзе, за исключением Венгрии и Словакии, которая открыто говорит о необходимости вернуться к закупкам российского газа после завершения спецоперации.