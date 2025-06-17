Глава МИД Эстонии пригрозил «принести войну в Россию» в случае конфликта

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. Вот о чем мы говорим», – сказал Цахкна. По его словам, на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, обсудят увеличение оборонных бюджетов, а также планы быстрого реагирования на «возможную агрессию».