Глава МИД Эстонии пригрозил «принести войну в Россию» в случае конфликта
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае военного столкновения с Россией страны НАТО могут перенести боевые действия на территорию РФ. Его слова приводит издание Defense One.
«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. Вот о чем мы говорим», – сказал Цахкна. По его словам, на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, обсудят увеличение оборонных бюджетов, а также планы быстрого реагирования на «возможную агрессию».
5 июня главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Страны альянса нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. После этого генеральный секретарь НАТО Марко Рютте объявил, что альянсу необходимо увеличить финансирование противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует нападений, но будет защищать свои интересы. В последние годы Москва фиксирует рост активности НАТО у своих границ – альянс называет это сдерживанием, РФ расценивает как угрозу.