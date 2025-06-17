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Глава МИД Эстонии пригрозил «принести войну в Россию» в случае конфликта

Ведомости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в случае военного столкновения с Россией страны НАТО могут перенести боевые действия на территорию РФ. Его слова приводит издание Defense One.

«Новая концепция заключается в том, что если Россия придет, то мы принесем войну в Россию. Вот о чем мы говорим», – сказал Цахкна. По его словам, на предстоящем саммите альянса, который пройдет в Гааге 24 и 25 июня, обсудят увеличение оборонных бюджетов, а также планы быстрого реагирования на «возможную агрессию».

5 июня главы минобороны стран НАТО утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Страны альянса нарастят количество средств ПВО, танков, систем большой дальности, беспилотников и сухопутных войск. После этого генеральный секретарь НАТО Марко Рютте объявил, что альянсу необходимо увеличить финансирование противовоздушной и противоракетной обороны на 400%.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не планирует нападений, но будет защищать свои интересы. В последние годы Москва фиксирует рост активности НАТО у своих границ – альянс называет это сдерживанием, РФ расценивает как угрозу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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