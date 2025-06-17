Из-за кибератаки по всему Ирану перестали работать банкоматы

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.