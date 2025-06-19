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Иран атаковал финансовый район Тель-Авива

Ведомости

Иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. В результате пострадали несколько офисных зданий и жилых домов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сейчас район оцеплен. О жертвах среди населения не сообщается.

19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла удар по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» военным преступлением иранского режима и террористическим актом. Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.

После этого минобороны Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ армии увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране. Отмечается, что это было сделано с целью «уничтожить иранский режим».

В МИДе еврейского государства заявили, что Иран впервые атаковал Израиль ракетой с кассетным боеприпасом. В результате ранены более 200 человек, также значительный ущерб получила инфраструктура Израиля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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