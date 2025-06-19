Иран атаковал финансовый район Тель-Авива

19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла удар по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» военным преступлением иранского режима и террористическим актом. Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.