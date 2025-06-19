Иран атаковал финансовый район Тель-Авива
Иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. В результате пострадали несколько офисных зданий и жилых домов. Об этом сообщает «РИА Новости».
Сейчас район оцеплен. О жертвах среди населения не сообщается.
19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, нанесла удар по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо назвал удар по «Сороке» военным преступлением иранского режима и террористическим актом. Он отметил, что целью атаки стали «невинные гражданские лица и медицинские работники». Иранская сторона, в свою очередь, утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.
После этого минобороны Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдали приказ армии увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране. Отмечается, что это было сделано с целью «уничтожить иранский режим».
В МИДе еврейского государства заявили, что Иран впервые атаковал Израиль ракетой с кассетным боеприпасом. В результате ранены более 200 человек, также значительный ущерб получила инфраструктура Израиля.