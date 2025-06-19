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В совете безопасности Ирана назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Ведомости

Иранские удары по Израилю прекратятся только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В заявлении также говорится, что если Израиль «совершит иное зло», на него будет дан ответ. Кроме того, если в конфликт вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала несколько высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, ударила по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо заявил, что целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки. В этот же день иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. Пострадали несколько офисных зданий и жилых домов.

После произошедшего минобороны Израиля и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказали армии увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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