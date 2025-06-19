В совете безопасности Ирана назвали условия для прекращения ударов по Израилю

19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, ударила по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо заявил, что целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки. В этот же день иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. Пострадали несколько офисных зданий и жилых домов.