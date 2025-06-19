В совете безопасности Ирана назвали условия для прекращения ударов по Израилю
Иранские удары по Израилю прекратятся только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.
В заявлении также говорится, что если Израиль «совершит иное зло», на него будет дан ответ. Кроме того, если в конфликт вмешается третья сторона, ей будет дан немедленный отпор.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала несколько высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
19 июня баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, ударила по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. Министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо заявил, что целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки. В этот же день иранская ракета попала в финансовый район Тель-Авива, где расположены биржи. Пострадали несколько офисных зданий и жилых домов.
После произошедшего минобороны Израиля и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху приказали армии увеличить интенсивность ударов по стратегическим объектам в Иране.