Песков: Путин и Аракчи обсудили выход конфликта Ирана и Израиля в мирное русло

В ходе переговоров с Аракчи Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания. Президент подчеркнул, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу. Глава МИД Ирана, в свою очередь, выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». По словам министра, Россия находится «на правильной стороне». Аракчи также заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.