Песков: Путин и Аракчи обсудили выход конфликта Ирана и Израиля в мирное русло
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи 23 июня обсудили вопросы в контексте перспектив выхода из конфликта на Ближнем Востоке на путь мирного урегулирования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что Иран и Израиль занимают совершенно разные позиции на этот счет. Ситуация очень напряженная, добавил Песков.
В ходе переговоров с Аракчи Путин назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания. Президент подчеркнул, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу. Глава МИД Ирана, в свою очередь, выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». По словам министра, Россия находится «на правильной стороне». Аракчи также заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики, Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.