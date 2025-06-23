Fox News: США назвали неминуемым возможный удар Ирана по своей базе в Катаре
США рассматривают возможность удара Ирана по своей военной базе в Катаре как «неминуемую угрозу». Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои источники.
До этого власти Катара приняли решение временно закрыть воздушное пространство страны для обеспечения безопасности. Это произошло на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, который перешел в новую фазу 13 июня после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к противостоянию присоединились США, нанеся удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
23 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе встречи глава РФ назвал удары по Ирану «неспровоцированной агрессией», не имеющей оправдания. Он подчеркнул, что Москва предпринимает усилия для оказания содействия народу Исламской Республики.
В свою очередь Аракчи поблагодарил Россию за «решительное осуждение действий Израиля и США». По его словам, Москва находится «на правильной стороне». Министр также отметил, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке обусловлена действиями Вашингтона и Тель-Авива в отношении иранских ядерных объектов.