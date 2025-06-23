Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Аракчи назвал встречу с Путиным очень хорошей

Ведомости

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным очень хорошей и уточнил, что на ней стороны подробно обсудили последние события. Об этом он заявил иранскому агентству IRNA.

Аракчи указал, что Россия играла заметную и серьезную роль в вопросе иранской ядерной программы. По его словам, Москва обеспокоена последствиями ударов Израиля и США по ядерным объектам Исламской Республики. Последствия указанных атак для региона, международного сообщества и режима нераспространения ядерного оружия являются общей заботой России и Ирана.

23 июня Путин провел переговоры с Аракчи. В ходе встречи президент РФ назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания. Он уточнил, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Исламской Республики.

В свою очередь Аракчи выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». Министр считает, что Москва находится «на правильной стороне». Он также сказал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это произошло после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных