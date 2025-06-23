Аракчи назвал встречу с Путиным очень хорошей

В свою очередь Аракчи выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». Министр считает, что Москва находится «на правильной стороне». Он также сказал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.