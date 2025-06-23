Аракчи назвал встречу с Путиным очень хорошей
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал встречу с президентом России Владимиром Путиным очень хорошей и уточнил, что на ней стороны подробно обсудили последние события. Об этом он заявил иранскому агентству IRNA.
Аракчи указал, что Россия играла заметную и серьезную роль в вопросе иранской ядерной программы. По его словам, Москва обеспокоена последствиями ударов Израиля и США по ядерным объектам Исламской Республики. Последствия указанных атак для региона, международного сообщества и режима нераспространения ядерного оружия являются общей заботой России и Ирана.
23 июня Путин провел переговоры с Аракчи. В ходе встречи президент РФ назвал удары по Ирану неспровоцированной агрессией, не имеющей оправдания. Он уточнил, что Москва предпринимает усилия, чтобы оказать содействие народу Исламской Республики.
В свою очередь Аракчи выразил благодарность России «за решительное осуждение действий Израиля и США». Министр считает, что Москва находится «на правильной стороне». Он также сказал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке растет из-за действий со стороны США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня. Это произошло после израильских атак на иранские ядерные объекты и ликвидации ряда высокопоставленных военных. 22 июня к боевым действиям присоединились США. Американские силы ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.