КСИР Ирана назвал удар по Катару ответом на агрессию преступного режима США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по базе США в Катаре в ответ на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов, говорится в заявлении. Оно приводится в Telegram-канале русской службы Гостелерадио Ирана.
Удар по базе Эль-Удейд был нанесен по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командования «Хатам аль-Анбия». В заявлении указано, что база является штаб-квартирой ВВС США и крупнейшим стратегическим объектом американских вооруженных сил в Западной Азии.
В заявлении подчеркивается, что этот шаг направлен на то, чтобы донести до Белого дома и его союзников, что Иран ни при каких обстоятельствах не допустит посягательств на свою территориальную целостность, суверенитет и безопасность.
Агрессия США в очередной раз подтвердила, что действия сионистского режима являются частью американской стратегии, сказано в заявлении. А военные объекты США в регионе названы «ахиллесовой пятой» и проявлением слабости Вашингтона.
По данным CNN, удары пришлись по нескольким американским объектам в Катаре и Ираке. Основным объектом атаки стала авиабаза Аль-Удейд – штаб ВВС США в регионе и крупнейшее военное присутствие страны на Ближнем Востоке.
Министерство обороны Катара заявило, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. До этого Fox News сообщал, что Вашингтон считает атаку Ирана по базе в Катаре «практически неизбежной» на фоне эскалации напряженности в регионе.