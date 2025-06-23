Газета
Телеграм
Главная / Политика /

КСИР Ирана назвал удар по Катару ответом на агрессию преступного режима США

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по базе США в Катаре в ответ на агрессию «преступного режима» Соединенных Штатов, говорится в заявлении. Оно приводится в Telegram-канале русской службы Гостелерадио Ирана.

Удар по базе Эль-Удейд был нанесен по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командования «Хатам аль-Анбия». В заявлении указано, что база является штаб-квартирой ВВС США и крупнейшим стратегическим объектом американских вооруженных сил в Западной Азии.

В заявлении подчеркивается, что этот шаг направлен на то, чтобы донести до Белого дома и его союзников, что Иран ни при каких обстоятельствах не допустит посягательств на свою территориальную целостность, суверенитет и безопасность.

Агрессия США в очередной раз подтвердила, что действия сионистского режима являются частью американской стратегии, сказано в заявлении. А военные объекты США в регионе названы «ахиллесовой пятой» и проявлением слабости Вашингтона.

По данным CNN, удары пришлись по нескольким американским объектам в Катаре и Ираке. Основным объектом атаки стала авиабаза Аль-Удейд – штаб ВВС США в регионе и крупнейшее военное присутствие страны на Ближнем Востоке.

Министерство обороны Катара заявило, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. До этого Fox News сообщал, что Вашингтон считает атаку Ирана по базе в Катаре «практически неизбежной» на фоне эскалации напряженности в регионе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных