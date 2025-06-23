США были предупреждены о ракетном ударе Ирана по базе Аль-Удейд
Администрация президента США Дональда Трампа была заранее осведомлена о готовящемся ударе Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.
По словам одного из собеседников издания, атака была скоординирована Ираном с Катаром, а США получили «хорошее предупреждение» о намерениях Тегерана. По оценке второго источника, информация о возможной атаке поступила заранее, что позволило принять меры предосторожности.
«Я могу подтвердить, что сегодня авиабаза Аль-Удейд была атакована баллистическими ракетами малой и средней дальности, выпущенными Ираном. На данный момент нет сообщений о жертвах среди американских военнослужащих», – заявил официальный представитель Пентагона в комментарии Axios.
Пентагон подчеркнул, что внимательно отслеживает развитие ситуации и будет предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления.
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики. Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.