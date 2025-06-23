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США были предупреждены о ракетном ударе Ирана по базе Аль-Удейд

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа была заранее осведомлена о готовящемся ударе Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По словам одного из собеседников издания, атака была скоординирована Ираном с Катаром, а США получили «хорошее предупреждение» о намерениях Тегерана. По оценке второго источника, информация о возможной атаке поступила заранее, что позволило принять меры предосторожности.

«Я могу подтвердить, что сегодня авиабаза Аль-Удейд была атакована баллистическими ракетами малой и средней дальности, выпущенными Ираном. На данный момент нет сообщений о жертвах среди американских военнослужащих», – заявил официальный представитель Пентагона в комментарии Axios.

Пентагон подчеркнул, что внимательно отслеживает развитие ситуации и будет предоставлять дополнительную информацию по мере ее поступления.

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана. 

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики. Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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