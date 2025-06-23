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Пентагон: база аль-Удейд не пострадала в ходе ударов Ирана

Ведомости

Авиабаза аль-Удейд в Катаре не получила повреждений в результате иранского ракетного удара. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США. Его слова передают The New York Times.

По его словам, системы противоракетной обороны (ПВО) успешно перехватили как баллистические ракеты, так и ракеты средней дальности, направленные в сторону базы.

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана. 

Администрация президента США Дональда Трампа была заранее осведомлена о готовящемся ударе Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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