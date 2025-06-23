Пентагон: база аль-Удейд не пострадала в ходе ударов Ирана
Авиабаза аль-Удейд в Катаре не получила повреждений в результате иранского ракетного удара. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США. Его слова передают The New York Times.
По его словам, системы противоракетной обороны (ПВО) успешно перехватили как баллистические ракеты, так и ракеты средней дальности, направленные в сторону базы.
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
Корпус стражей исламской революции подтвердил нанесение удара, назвав его ответом на действия США против ядерных объектов Ирана.
Администрация президента США Дональда Трампа была заранее осведомлена о готовящемся ударе Ирана по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.