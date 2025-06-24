Bloomberg: США намеренно не наносили удары по ядерным реакторам Исфахана
Военно-воздушные силы (ВВС) США старались не поразить исследовательские реакторы во время атаки на иранский ядерный комплекс в Исфахане, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.
По данным издания, три реактора на территории центра, не были повреждены во время атаки, хотя вокруг большинство промышленных зданий остались в разрушенном состоянии. В пример уцелевших объектов агентство приводит миниатюрный нейтронный реактор китайского производства 1991 г., который работает на 900 г оружейного урана. Корпуса этих трех реакторов находятся под гарантийным надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
22 июня США атаковали крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В МИД РФ осудили такие действия, т.к. они привели к нарушениям норм и принципов международного права. В США заявляли, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, все ракеты удалось отразить.