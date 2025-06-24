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Bloomberg: США намеренно не наносили удары по ядерным реакторам Исфахана

Ведомости

Военно-воздушные силы (ВВС) США старались не поразить исследовательские реакторы во время атаки на иранский ядерный комплекс в Исфахане, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четырех официальных лиц в Вене, ознакомленных со спутниковыми снимками.

По данным издания, три реактора на территории центра, не были повреждены во время атаки, хотя вокруг большинство промышленных зданий остались в разрушенном состоянии. В пример уцелевших объектов агентство приводит миниатюрный нейтронный реактор китайского производства 1991 г., который работает на 900 г оружейного урана. Корпуса этих трех реакторов находятся под гарантийным надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

22 июня США атаковали крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В МИД РФ осудили такие действия, т.к. они привели к нарушениям норм и принципов международного права. В США заявляли, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, все ракеты удалось отразить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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