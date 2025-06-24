Bloomberg: США намеренно не наносили удары по ядерным реакторам Исфахана

22 июня США атаковали крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В МИД РФ осудили такие действия, т.к. они привели к нарушениям норм и принципов международного права. В США заявляли, что после атаки все ядерные объекты Ирана были уничтожены. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, все ракеты удалось отразить.