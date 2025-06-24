ISNA: Израиль нанес удар по окрестностям двух городов Ирана
Окрестности иранских городов Баболь и Бабольсер подверглись израильским ударам. Об этом сообщило агентство ISNA.
На кадрах, опубликованных агентством, видно поднимающийся дым после предполагаемого удара.
Сообщение появилось вскоре после публикации президента США Дональда Трампа о том, что Израиль «развернул и отправляет домой» самолеты, летевшие атаковать территорию Ирана.
Утром 24 июня президент США Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. После начала действия прекращения огня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Заявлялось, что они были перехвачены.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ответ на предполагаемые атаки. Он дал поручение нанести в ответ «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана». Иранская сторона отвергла обвинения в нападении.