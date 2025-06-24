ISNA: Израиль нанес удар по окрестностям двух городов Ирана

Утром 24 июня президент США Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. После начала действия прекращения огня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Заявлялось, что они были перехвачены.