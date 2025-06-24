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ISNA: Израиль нанес удар по окрестностям двух городов Ирана

Ведомости

Окрестности иранских городов Баболь и Бабольсер подверглись израильским ударам. Об этом сообщило агентство ISNA.

На кадрах, опубликованных агентством, видно поднимающийся дым после предполагаемого удара.

Сообщение появилось вскоре после публикации президента США Дональда Трампа о том, что Израиль «развернул и отправляет домой» самолеты, летевшие атаковать территорию Ирана.

Утром 24 июня президент США Трамп объявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. После начала действия прекращения огня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Заявлялось, что они были перехвачены.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ответ на предполагаемые атаки. Он дал поручение нанести в ответ «мощные удары по целям режима в самом центре Тегерана». Иранская сторона отвергла обвинения в нападении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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