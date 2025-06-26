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США пока не назначили дату переговоров с Ираном

Ведомости

США пока не назначили дату для проведения переговоров с Ираном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга.

25 июня президент США Дональд Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.

Когда журналисты попросили Левитт поделиться деталями возможных переговоров, Левитт сказала: «Сейчас у нас ничего не запланировано».

«Но я сегодня утром долго разговаривала с нашим специальным посланником [Стивом] Уиткоффом и могу вас заверить, что мы продолжаем поддерживать тесную связь с иранцами, а также через наших посредников, прежде всего через катарцев, которые были нашими невероятными союзниками и партнерами на всем протяжении этого процесса», – отметила она.

Левитт подчеркнула, что администрация Трампа стремится к дипломатии и миру, добиваясь от Ирана отказа от обогащения урана в мирной ядерной программе.

«У США также есть множество других требований, и обсуждение этих деталей только начинается. Операция [удары против Ирана] ведь прошла лишь в субботу вечером, так что все только начинается. Но мы на связи, и если состоится встреча, мы, как всегда, сообщим вам», – добавила представитель Белого дома.

Комментируя ситуацию с обогащенным ураном на трех объектах, по которым были нанесены удары, Левитт заявила, что Вашингтон внимательно следил за ними и уверен: ядерный материал не был вывезен.

«Мы действительно внимательно следили за ситуацией, и не было никаких признаков того, что обогащенный уран был перемещен с каких-либо объектов до удара», – сказала она.

26 июня Трамп заявил в своей сети Truth Social, что Тегерану не удалось вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов.

Американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам Тегерана 22 июня. Вступление США в конфликт произошло на фоне израильских ударов по Ирану. 25 июня Трамп заявил, что американские удары по трем ядерным объектам отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия».

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