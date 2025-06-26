США пока не назначили дату переговоров с Ираном

«У США также есть множество других требований, и обсуждение этих деталей только начинается. Операция [удары против Ирана] ведь прошла лишь в субботу вечером, так что все только начинается. Но мы на связи, и если состоится встреча, мы, как всегда, сообщим вам», – добавила представитель Белого дома.