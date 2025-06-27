МИД России выявил в планах НАТО ошибки в «логике» и «арифметике»

«Не только логика подкачивает, но и чисто арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 г. должна напасть, то, так сказать, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 г.? Не совсем понятно», – подчеркнул он.