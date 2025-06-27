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МИД России выявил в планах НАТО ошибки в «логике» и «арифметике»

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Несмотря на то что в НАТО видят угрозу нападения России в течение пяти лет, повышение расходов на оборону до 5% ВВП страны хотят осуществить только к 2035 г. Это несоответствие отметил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в рамках выступления на площадке клуба «Валдай», передает РБК.

«Не только логика подкачивает, но и чисто арифметика. Потому что, если население убеждается в том, что Россия к 2030 г. должна напасть, то, так сказать, почему к этой угрозе Евросоюз собирается полностью подготовиться только к 2035 г.? Не совсем понятно», – подчеркнул он.

По словам Масленникова, даже страны, которые не готовы пойти на увеличение оборонных затрат, отнеслись к решению с «буддийским спокойствием», так как за невыполнение условий не предусмотрены никакие санкции. Масленников отметил, что НАТО и Евросоюз (ЕС) рассчитывают «переждать» окончание президентского срока американского лидера Дональда Трампа к 2035 г.

Саммит НАТО прошел в Гааге 24–25 июня. В итоговой декларации сказано, что страны – члены НАТО обязуются к 2035 г. увеличить ежегодные оборонные расходы до 5% от ВВП. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и на укрепление оборонно-промышленной базы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что увеличение военных расходов Евросоюза (ЕС) является угрозой налогоплательщикам этих стран. Он также отметил, что эта мера не окажет значимого влияния на безопасность России. 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО идет по пути «оголтелой милитаризации», поэтому альянсу важно представить Россию в качестве агрессора, чтобы заставить его членов принять условия о повышении оборонных расходов.

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