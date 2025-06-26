Лавров назвал угрозой для налогоплательщиков ЕС увеличение его военных расходов
Увеличение военных расходов Евросоюза (ЕС) является угрозой налогоплательщикам этих стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса.
«Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лавров также отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
Страны – члены НАТО обязуются к 2035 г. увеличить ежегодные оборонные расходы с 2 до 5% от ВВП, говорится в совместной декларации саммита альянса, состоявшегося в нидерландской Гааге 24–25 июня. Также, согласно тексту декларации, страны будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса.