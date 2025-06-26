Лавров назвал угрозой для налогоплательщиков ЕС увеличение его военных расходов

Страны – члены НАТО обязуются к 2035 г. увеличить ежегодные оборонные расходы с 2 до 5% от ВВП, говорится в совместной декларации саммита альянса, состоявшегося в нидерландской Гааге 24–25 июня. Также, согласно тексту декларации, страны будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.