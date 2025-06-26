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Лавров назвал угрозой для налогоплательщиков ЕС увеличение его военных расходов

Ведомости

Увеличение военных расходов Евросоюза (ЕС) является угрозой налогоплательщикам этих стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса.

«Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров также отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

Страны – члены НАТО обязуются к 2035 г. увеличить ежегодные оборонные расходы с 2 до 5% от ВВП, говорится в совместной декларации саммита альянса, состоявшегося в нидерландской Гааге 24–25 июня. Также, согласно тексту декларации, страны будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что НАТО необходимо представить Россию как агрессора, чтобы принять решение об увеличении расходов на военные нужды до 5% ВВП стран – членов альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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