Трамп остановил снятие санкций с Ирана после заявления о победе над Израилем

«Почему так называемый "верховный лидер" – аятолла Али Хаменеи из раздираемой войной страны Иран – так открыто и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем, когда сам знает, что это ложь? Это не так. Будучи человеком глубокой веры, он не должен лгать», – написал Трамп в своей сети Truth Social.