Трамп остановил снятие санкций с Ирана после заявления о победе над Израилем

Трамп остановил снятие санкций с Ирана после заявления о победе над ИзраилемОн также заявил, что спас аятоллу Хаменеи от смерти
Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил процесс снятия санкций с Тегерана после заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе в войне с Израилем, назвав это «ложью».
«Почему так называемый "верховный лидер" – аятолла Али Хаменеи из раздираемой войной страны Иран – так открыто и глупо заявляет, что он выиграл войну с Израилем, когда сам знает, что это ложь? Это не так. Будучи человеком глубокой веры, он не должен лгать», – написал Трамп в своей сети Truth Social.
Трамп заметил, что в последние дни работал над возможной отменой санкций и другими мерами, чтобы дать Ирану шанс на полное и быстрое восстановление.
«Но вместо этого я получил заявление, полное злобы, ненависти и отвращения. Я немедленно прекратил всю работу над снятием санкций и другими инициативами», – сообщил он.
Трамп также заявил, что точно знал, где скрывается иранский лидер, но не позволил Израилю или вооруженным силам США убить его.
«Я спас его от ужасной и позорной смерти», – написал американский президент.
26 июня в своей первой речи после окончания военных действий с Израилем Хаменеи заявил о победе Тегерана в этом вооруженном конфликте.
Хаменеи также заявил, что своими ударами по территории Ирана США не достигли никаких результатов. По его мнению, Вашингтон вступил в конфликт, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.