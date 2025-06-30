Белый дом сообщил о планах Трампа отменить санкции против Сирии
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник указ об отмене санкций против Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Сегодня днем президент подпишет исполнительный указ о прекращении действия санкционной программы США в отношении Сирии, и это сделано в целях содействия стабильности и миру в стране», – заявила Левитт во время пресс-брифинга.
Она уточнила, что, несмотря на снятие ограничений, в отношении бывшего президента Башара Асада, его окружения, нарушителей прав человека, наркоторговцев, а также лиц, связанных с деятельностью в сфере химического оружия, «Исламским государством»
13 мая Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали против Сирии со времен правления бывшего президента страны Башара Асада.
27 мая министерство финансов США разрешило проведение ранее запрещенных операций с Сирией и выдало на это лицензию. Она разрешает транзакции, в том числе новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами. Лицензия не распространяется на организации, которые связаны с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада и сделки в интересах России, Ирана и КНДР.
28 мая Совет Европейского союза принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в частности Центробанк страны и компании, которые работают в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.