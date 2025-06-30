Axios: США ведут переговоры по соглашению между Израилем и Сирией

Речь пока не идет о полной нормализации отношений, однако обсуждения касаются обновленного соглашения о безопасности, в том числе возможной модернизации договоренности о разъединении сил 1974 г., а в перспективе – перехода к полномасштабному мирному соглашению. Израильские власти подчеркивают, что готовы обсуждать только поэтапную сделку, в которую будет включен вопрос признания Израиля и окончательного урегулирования.