Axios: США ведут переговоры по соглашению между Израилем и Сирией
Администрация президента США Дональда Трампа ведет предварительные переговоры с Израилем и новым правительством Сирии по мирному соглашению. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники среди американских и израильских официальных лиц.
Речь пока не идет о полной нормализации отношений, однако обсуждения касаются обновленного соглашения о безопасности, в том числе возможной модернизации договоренности о разъединении сил 1974 г., а в перспективе – перехода к полномасштабному мирному соглашению. Израильские власти подчеркивают, что готовы обсуждать только поэтапную сделку, в которую будет включен вопрос признания Израиля и окончательного урегулирования.
Переговоры активизировались после того, как в конце прошлого года бывший лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Как уточняет Axios, Израиль поддерживает контакт с Дамаском по меньшей мере через четыре параллельных канала – в том числе через советника премьера по нацбезопасности Цахи Ханегби, главу Моссада Давида Барнеа и министра иностранных дел Гидеона Саара. Однако израильская сторона настаивает на более активной роли США как гаранта и посредника.
По словам высокопоставленных американских источников, переговоры проходят «осторожно», без участия лидера Сирии Ахмада аль-Шараа. Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио, по словам одного из участников процесса, оказывают полную поддержку переговорам.
Одним из главных вопросов, который может стать предметом разногласий, остаются Голанские высоты. Израиль, захвативший их у Сирии в 1967 г., при Трампе получил американское признание суверенитета над этой территорией. Израильские власти подчеркивают, что Голаны останутся частью страны в рамках любого будущего соглашения.
Ранее Axios стало известно, что Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут встречу 7 июля в Белом доме.