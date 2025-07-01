«Коммерсантъ»: экс-глава Чувашии может потерять пост сенатора после выборов

При этом источник не указал имена тех, кто вошел в тройку кандидатов. Финальная версия документа будет представлена региональному избиркому на неделе с 18 по 25 июля. Вместе с ним глава республики должен собрать пакет бумаг на регистрацию с подписями муниципальных глав и депутатов в поддержку своего выдвижения. Федоров на фоне этих событий обратился к прокурору Чувашии и попросил проверить жалобы нескольких депутатов о том, что подписи были сделаны на принудительной основе.