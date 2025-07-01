«Коммерсантъ»: экс-глава Чувашии может потерять пост сенатора после выборов
Первый президент Чувашии Николай Федоров может покинуть Совет Федерации после ближайших выборов, которые пройдут в сентябре, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в верхней палате. По его данным, в настоящее время занимающий пост главы региона Олег Николаев не добавил его в список кандидатов, которые могут претендовать на место в СФ в случае его переизбрания.
При этом источник не указал имена тех, кто вошел в тройку кандидатов. Финальная версия документа будет представлена региональному избиркому на неделе с 18 по 25 июля. Вместе с ним глава республики должен собрать пакет бумаг на регистрацию с подписями муниципальных глав и депутатов в поддержку своего выдвижения. Федоров на фоне этих событий обратился к прокурору Чувашии и попросил проверить жалобы нескольких депутатов о том, что подписи были сделаны на принудительной основе.
Федоров избрался депутатом Госдумы в декабре 1993 г., немного позже — первым президентом Чувашии. На последней должности он пробыл более 16 лет. В 2000 г. он оказался единственным сенатором, который отдал голос против нового гимна РФ на музыку Александра Александрова.