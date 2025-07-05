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Над Московским регионом сбили пять беспилотников

Ведомости

Минобороны России сообщило об уничтожении пяти беспилотных летательных аппаратов в небе над Московским регионом, два из которых направлялись в сторону столицы. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки двух дронов на подлете к городу, отметив, что на местах падения обломков работают аварийно-спасательные службы.

Всего, по данным министерства, с 13:50 до 19:00 по московскому времени силами ПВО было перехвачено 48 дронов над восемью регионами страны: 17 – в Брянской области, 11 – в Орловской, по пять – в Смоленской, Калужской и Московской областях (включая два, летевших на Москву), два – в Курской области, два – в Крыму и один – в Ярославской области.

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