Над Московским регионом сбили пять беспилотников

Всего, по данным министерства, с 13:50 до 19:00 по московскому времени силами ПВО было перехвачено 48 дронов над восемью регионами страны: 17 – в Брянской области, 11 – в Орловской, по пять – в Смоленской, Калужской и Московской областях (включая два, летевших на Москву), два – в Курской области, два – в Крыму и один – в Ярославской области.