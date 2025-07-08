Лукашенко призвал очистить леса от брошенных бревен к 1 сентября

Бревна, которые выброшены в лесах, могут сгнить, несмотря на их востребованность, если не убрать их с опушек, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область. Необходимо очистить леса к 1 сентября 2025 г., передает агентство «БелТА» его указание.