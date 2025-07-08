Лукашенко призвал очистить леса от брошенных бревен к 1 сентября
Бревна, которые выброшены в лесах, могут сгнить, несмотря на их востребованность, если не убрать их с опушек, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочего визита в Могилевскую область. Необходимо очистить леса к 1 сентября 2025 г., передает агентство «БелТА» его указание.
«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили», – подчеркнул глава государства. По данным агентства, он обратился в том числе к руководителю региона, помощнику президента по области и главе администрации президента.
В конце мая Лукашенко также высказывался относительно животноводческой отрасли в Белоруссии. Тогда он отметил, что уровень гибели скота в стране достиг рекордного уровня. Президент подчеркнул, что ветеринары, которые вместо того чтобы лечить животных, обсуждают, как скрыть случаи их гибели, должны нести уголовную ответственность.