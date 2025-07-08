Наследников на полгода освободят от санкций за просрочку кредитов родственников
Наследники будут освобождены от штрафных санкций за просрочку по кредитам своих умерших родственников на полгода с 1 сентября. Об этом сообщили в Банке России.
Ранее госдума утвердила закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации не смогут начислять пени или штрафы на долги умершего заемщика в то время, когда наследники занимаются оформлением наследства.
Запрет будет действовать на протяжении шести месяцев, если иное не предусмотрено законом или решением суда относительно сроков вступления в права наследования. Правило коснется как потребительских кредитов и займов, так и ипотечных кредитов, оформленных на имя умершего.