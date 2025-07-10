Вопрос закрытия русских отделений в азербайджанских школах не обсуждается
Вопрос о закрытии русских отделений в азербайджанских школах не стоит на повестке, заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, его цитирует агентство Report.
«Независимо от того, в каком отделении учится ученик, приоритетом остается хорошее знание родного языка», – сказал он, добавив, что вправе требовать от учеников знания азербайджанского языка, так как ребенок учится за счет государственного бюджета.
Он также отметил нехватку высококвалифицированных учителей русского языка в Азербайджане.
Обострение отношений между РФ и Азербайджаном произошло 27 июня. Тогда в Екатеринбурге сотрудники оперативных служб задержали более 50 этнических азербайджанцев по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений. 1 июля в Азербайджане произошли аресты восьмерых россиян, которых обвинили в причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по вопросу задержания российских граждан Россия находится в контакте с Азербайджаном. По ее словам, диалог с азербайджанской стороной ведется, в том числе по линии правоохранительных органов.