Патрушев: Россия готова развивать сотрудничество с Молдавией в сфере АПК
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел встречу с представителями молдавских политических партий, включая руководителя партии социалистов Молдавии Игоря Додона, председателя партии «Сердце Молдовы» Ирину Влах и главу партии «Будущее Молдовы» Василия Тарлева. Обсуждались перспективы развития двусторонних отношений между Россией и Молдавией.
Патрушев отметил, что многовековые связи между странами пережили множество исторических этапов, однако на данный момент отношения проходят через сложный период. Несмотря на это, удалось наладить прямые каналы взаимодействия.
«Россия нацелена на сохранение и развитие диалога со всеми конструктивными силами Молдавии, выступающими за укрепление молдавской государственности, суверенитета страны и сохранение ее нейтрального статуса. Россия готова к диалогу и в том числе к возобновлению работы по линии межправительственной комиссии», – сказал Патрушев.
Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе (АПК), который традиционно является ключевым направлением взаимодействия двух стран. По словам Патрушева, в прошлом году объем взаимной торговли в АПК снизился на 20%, а поставки молдавской продукции в Россию сократились почти на треть. Тем не менее, Россия готова возобновить и расширить сотрудничество, включая торговлю продукцией АПК и поставки минеральных удобрений.
11 июля парламент Молдавии принял декларацию о «необратимости» евроинтеграции. В документе подчеркивается успешное сотрудничество страны с Европейским Союзом. Депутаты призвали продолжить усилия по сближению с ЕС, реализовать меры по борьбе с коррупцией и обеспечить проведение «честных выборов».