Патрушев: Россия готова развивать сотрудничество с Молдавией в сфере АПК

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе (АПК), который традиционно является ключевым направлением взаимодействия двух стран. По словам Патрушева, в прошлом году объем взаимной торговли в АПК снизился на 20%, а поставки молдавской продукции в Россию сократились почти на треть. Тем не менее, Россия готова возобновить и расширить сотрудничество, включая торговлю продукцией АПК и поставки минеральных удобрений.