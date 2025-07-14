Трамп заявил о заключении сделки между США и НАТО о поставках оружия на Украину

11 июля Трамп анонсировал заключенную 14 июля сделку. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Трампа продавать оружие для поставок на Украину бизнесом. При этом он отметил, что «от перемены слагаемых сумма не меняется» и накачка Киева боеприпасами продолжается. По данным Reuters, Трамп также может впервые с момента возвращения в Белый дом распорядиться направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий на сумму до $300 млн.