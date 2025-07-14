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Трамп заявил о заключении сделки между США и НАТО о поставках оружия на Украину

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, что США заключили сделку с НАТО и Украиной. По его словам, производимое на американских заводах оружие будут покупать страны альянса и отправлять его Киеву.

«Соединенные Штаты не будут оплачивать поставки: мы не покупаем это вооружение, мы его производим, а платить за него будут они», – подчеркнул Трамп. Он также заявил, что в страны НАТО будет отправлено «лучшее».

Американский лидер напомнил, что страны НАТО уже приняли решение об увеличении расходов на военные нужды в размере 5% ВВП, и назвал это «значительным успехом». Трамп указал, что государства настроены очень серьезно. Он также уточнил, что раньше всего ракеты могут быть отправлены в Германию.

11 июля Трамп анонсировал заключенную 14 июля сделку. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Трампа продавать оружие для поставок на Украину бизнесом. При этом он отметил, что «от перемены слагаемых сумма не меняется» и накачка Киева боеприпасами продолжается. По данным Reuters, Трамп также может впервые с момента возвращения в Белый дом распорядиться направить Украине военную помощь в рамках президентских полномочий на сумму до $300 млн.

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