Трамп назвал Путина крутым парнем, который обманул многих лидеров США

Трамп объявил, что дает 50 дней на урегулирование конфликта России и Украины. По истечении этого срока США введут вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, по его словам. Их размер будет определен на уровне минимум 100%. Президент США также напомнил, что его государство уже потратило около $150 млрд в рамках этого конфликта, поэтому хочет, чтобы он завершился.