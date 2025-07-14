Трамп назвал Путина крутым парнем, который обманул многих лидеров США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему приятно говорить с российским лидером Владимиром Путиным, но их разговоры «ничего не значат».
«Я с ним много говорю – о том, что это нужно прекратить. Я кладу трубку, говорю: "это был замечательный разговор". А потом снова летят ракеты на Киев», – сказал американский президент на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
При этом Трамп заявил, что считает президента России «крутым парнем». «Путин – крутой парень. Он обманул многих: [экс-президентов США] Клинтона, Буша, Обаму, Байдена – но не меня», – отметил американский лидер.
Трамп подчеркнул, что не считает, что Путин его обманывал во время их разговоров, но ждет от него результатов по прекращению огня. «Разговор разговором, но должны быть действия», – подчеркнул Трамп.
Трамп объявил, что дает 50 дней на урегулирование конфликта России и Украины. По истечении этого срока США введут вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, по его словам. Их размер будет определен на уровне минимум 100%. Президент США также напомнил, что его государство уже потратило около $150 млрд в рамках этого конфликта, поэтому хочет, чтобы он завершился.
14 июля была заключена сделка между США, НАТО и Украиной, согласно которой страны – члены альянса будут закупать американское оружие и отправлять его Киеву. Трамп сказал, что НАТО будет направлено «лучшее» вооружение, в том числе 17 комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Несколько из них, по его словам, будут реализованы в ближайшие дни.