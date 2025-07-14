В июне на нацистские наклонности властей ФРГ намекала официальные представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу за всех нас». Тогда немецкий глава говорил об атаках страны на Иран, которые, по словам Мерца, он уважает. Захарова отметила, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии.