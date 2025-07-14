Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после слов об убийстве российских солдат
Слово, которое употребил министр обороны ФРГ Борис Писториус в своем высказывании о готовности убивать российских военных, было «излюбленным» в лексиконе рейхминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, написала экс-глава МИД Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в Telegram-канале.
«Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegst chtig [с нем. – "быть готовыми к войне"], <…> впервые употребленный в 2024 г. Раньше это было любимое слово в лексиконе Геббельса», – заявила она.
Кнайсль отметила, что заявления немецких политиков все больше напоминают ей риторику 1940-х гг.
Министр обороны Германии заявил, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в том случае, если Москва нападет на одну из стран – членов НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи сказал, что ФРГ снова становится опасной.
В июне на нацистские наклонности властей ФРГ намекала официальные представитель МИД РФ Мария Захарова. Она прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Израиль делает «грязную работу за всех нас». Тогда немецкий глава говорил об атаках страны на Иран, которые, по словам Мерца, он уважает. Захарова отметила, что это слова потомка нацистов, чей дед называл улицы в честь Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса, а отец воевал против Красной армии.