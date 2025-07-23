Вечером 23 июля системы ПВО РФ сбили 16 украинских БПЛА
В период с 19:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщает министерство обороны РФ в Telegram-канале.
Восемь БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, столько же – над территорией Крыма. Также сообщается о сбитии одного беспилотника в 14:30 мск в Белгородской области.
Ранее средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над территорией Севастополя. Три из них уничтожили над полем в районе Качи, еще три над морем.
В период с 21:00 мск до 23:40 мск 22 июля средства ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами РФ. Наибольшее число БПЛА – 28 – сбили в небе над Брянской областью. В Курской области российские военные нейтрализовали 10 беспилотников, в Ростовской – шесть. Четыре БПЛА поразили над Орловской областью. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.