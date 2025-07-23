Вечером 23 июля системы ПВО РФ сбили 16 украинских БПЛА

В период с 21:00 мск до 23:40 мск 22 июля средства ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА над регионами РФ. Наибольшее число БПЛА – 28 – сбили в небе над Брянской областью. В Курской области российские военные нейтрализовали 10 беспилотников, в Ростовской – шесть. Четыре БПЛА поразили над Орловской областью. По одному БПЛА силы ПВО перехватили в Калужской, Тульской и Липецкой областях.