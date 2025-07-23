Третий раунд переговоров России и Украины завершился в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины завершился в СтамбулеОн продлился менее часа
Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле вечером 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Встреча началась в 20:37 мск и продлилась около 40 минут.
«РИА Новости» со ссылкой на источник пишет, что переговоры России и Украины в Стамбуле с «высокой долей вероятности завершатся» сегодня и не будут продолжены в четверг, 24 июля.
Собеседник ТАСС подтвердил, что продолжения переговоров 23 июля не планируется. Он сообщил, что встреча проходила на русском языке.
Ожидалось, что стороны в рамках новой встречи обсудят проекты меморандумов, которыми обменялись в предыдущем раунде.
В российскую делегацию на третьем раунде переговоров вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Украинскую делегацию возглавил глава службы нацбезопасности Рустем Умеров. Помимо него в состав вошли 14 представителей от МИДа, офиса президента Украины, ВСУ, службы безопасности Украины (СБУ) и разведки.