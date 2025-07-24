Мишустин провел встречу с Пашиняном
Председатель правительства Михаил Мишустин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Стороны обсудили актуальные вопросы связей обеих стран в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Мишустин и Пашинян также подчеркнули важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных областях.
1 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с Пашиняном. В рамках разговора по телефону российский глава поздравил премьер-министра Армении с 50-летием. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития.
В телеграмме Путина по случаю юбилея Пашиняна говорилось, что Москву и Ереван исторически связывают дружественные отношения. Президент России указал, что страны совместными усилиями смогут и дальше развивать отношения на всех направлениях, что отвечает интересам их народов и идет в русле упрочения стабильности на евразийском пространстве.