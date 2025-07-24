Мишустин провел встречу с Пашиняном

В телеграмме Путина по случаю юбилея Пашиняна говорилось, что Москву и Ереван исторически связывают дружественные отношения. Президент России указал, что страны совместными усилиями смогут и дальше развивать отношения на всех направлениях, что отвечает интересам их народов и идет в русле упрочения стабильности на евразийском пространстве.