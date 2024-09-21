Путин поздравил Пашиняна с годовщиной независимости Армении

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении – счастья и благополучия. Поздравление по случаю 33-й годовщины независимости республики направил армянскому лидеру и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам двух стран.