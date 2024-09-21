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Путин поздравил Пашиняна с годовщиной независимости Армении

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил поздравительные послания по случаю Дня независимости республики от глав государств, в том числе поздравление направил президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте армянского правительства.

«Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общеинтеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов», – отметил Путин. 

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении – счастья и благополучия. Поздравление по случаю 33-й годовщины независимости республики направил армянскому лидеру и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам двух стран.

Пашинян также получил поздравления от президента США Джо Байдена, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также лидеров Туркменистана и Ирака.

7 сентября Путин поздравил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана. До этого глава государства поздравил с Днем независимости Киргизии президента республики Садыра Жапарова. Аналогичную телеграмму Путин направил лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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