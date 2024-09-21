Путин поздравил Пашиняна с годовщиной независимости Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил поздравительные послания по случаю Дня независимости республики от глав государств, в том числе поздравление направил президент России Владимир Путин. Об этом говорится на сайте армянского правительства.
«Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общеинтеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов», – отметил Путин.
Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а гражданам Армении – счастья и благополучия. Поздравление по случаю 33-й годовщины независимости республики направил армянскому лидеру и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам двух стран.
Пашинян также получил поздравления от президента США Джо Байдена, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также лидеров Туркменистана и Ирака.
7 сентября Путин поздравил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с 33-й годовщиной независимости Таджикистана. До этого глава государства поздравил с Днем независимости Киргизии президента республики Садыра Жапарова. Аналогичную телеграмму Путин направил лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.