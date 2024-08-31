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Пашинян заявил Путину о желании напрямую договариваться с Баку

Он также выразил готовность встретиться с Алиевым на границе Армении и Азербайджана
Ведомости

Переговоры Армении и Азербайджана идут в двустороннем формате, пока было бы правильно продолжать их таким образом, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, эту позицию он донес в телефонном разговоре до президента РФ Владимира Путина.

Пашинян отметил, что уже долгое время работа с Баку идет в двустороннем формате, и она приносит положительные результаты. В частности, 30 августа было подписано положение о работе комиссии по делимитации.

«На данном этапе мы работаем в двустороннем формате. По нашему мнению, правильно в этом формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России во время нашего последнего разговора. Не исключаю, что будет и другой формат. Каждый вопрос в каждом конкретном контексте надо рассматривать отдельно», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

Он также сообщил, что готов встретиться президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран.

19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре приграничных села в Газахском районе. Площадь территорий, перешедших к республике, составила 6,5 кв. км.

30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Кремль до этого сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы в разблокировании транспортно-логистических связей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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