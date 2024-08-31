Пашинян заявил Путину о желании напрямую договариваться с Баку

Пашинян заявил Путину о желании напрямую договариваться с БакуОн также выразил готовность встретиться с Алиевым на границе Армении и Азербайджана
Переговоры Армении и Азербайджана идут в двустороннем формате, пока было бы правильно продолжать их таким образом, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, эту позицию он донес в телефонном разговоре до президента РФ Владимира Путина.
Пашинян отметил, что уже долгое время работа с Баку идет в двустороннем формате, и она приносит положительные результаты. В частности, 30 августа было подписано положение о работе комиссии по делимитации.
«На данном этапе мы работаем в двустороннем формате. По нашему мнению, правильно в этом формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России во время нашего последнего разговора. Не исключаю, что будет и другой формат. Каждый вопрос в каждом конкретном контексте надо рассматривать отдельно», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
Он также сообщил, что готов встретиться президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре приграничных села в Газахском районе. Площадь территорий, перешедших к республике, составила 6,5 кв. км.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Кремль до этого сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Пашиняном подтвердил готовность Москвы продолжить оказывать Еревану и Баку содействие в выработке договора о мире, продвижении процесса делимитации и демаркации границы в разблокировании транспортно-логистических связей.