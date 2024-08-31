Пашинян заявил Путину о желании напрямую договариваться с Баку

«На данном этапе мы работаем в двустороннем формате. По нашему мнению, правильно в этом формате продолжать, и я открыто сказал об этом и президенту России во время нашего последнего разговора. Не исключаю, что будет и другой формат. Каждый вопрос в каждом конкретном контексте надо рассматривать отдельно», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).