Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Узбекистан, как отметил российский президент, уверенно движется по пути социально-экономического развития и активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня. Ташкент укрепляет свои позиции на мировой арене, считает Путин.
«Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», – говорится в поздравлении.
Путин выразил уверенность, что страны будут наращивать конструктивные двусторонние связи «на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии». Глава государства пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана – счастья и процветания.
26-27 мая Путин посетил Ташкент с государственным визитом, где вместе с Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По итогам переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.
День независимости Узбекистан ежегодно празднуется 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости с 1991 г. Этот день в республике является официально нерабочим.