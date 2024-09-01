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Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Узбекистан, как отметил российский президент, уверенно движется по пути социально-экономического развития и активно участвует в решении важных вопросов региональной повестки дня. Ташкент укрепляет свои позиции на мировой арене, считает Путин.

«Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнерства и союзничества. Москва и Ташкент активно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ШОС и других многосторонних структур», – говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность, что страны будут наращивать конструктивные двусторонние связи «на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии». Глава государства пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана – счастья и процветания.

26-27 мая Путин посетил Ташкент с государственным визитом, где вместе с Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По итогам переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.

День независимости Узбекистан ежегодно празднуется 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости с 1991 г. Этот день в республике является официально нерабочим.

31 августа Путин поздравил с Днем независимости Киргизии президента республики Садыра Жапарова.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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