Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

26-27 мая Путин посетил Ташкент с государственным визитом, где вместе с Мирзиёевым принял участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. Тогда же состоялись переговоры лидеров двух стран. По итогам переговоров профильные министры заключили ряд соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования и культуры – от совместного кинопроизводства до автомобилестроения.