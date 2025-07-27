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Жертвами ударов Израиля по Газе стали 300 сотрудников ООН

Ведомости

С начала конфликта в секторе Газа в 2023 г. погибли 300 сотрудников ООН. Это следует из заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Мы никогда не должны забывать, что в результате военных действий Израиля погибло более 300 наших коллег», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Он также указал, что с 7 октября 2023 г. более 200 000 палестинцев были убиты или ранены, что составляет около 10% всего населения страны. Тюрк при этом ссылается на данные минздрава Газы, подконтрольного палестинской группировке «Хамас».

Тюрк заявил, что гуманитарный фонд Газы, подконтрольный США и Израилю, «совершенно не в состоянии доставлять гуманитарную помощь в необходимых объемах». На фоне этого с мая были убиты свыше 1000 человек, пытавшихся раздобыть еду.

У ООН закончились запасы продовольственной помощи для жителей сектора Газа

Общество

На территории сектора Газа работают сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль.

В октябре 2024 г. кнессет (парламент) Израиля утвердил закон о запрете деятельности БАПОР на израильской территории. В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.

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