Жертвами ударов Израиля по Газе стали 300 сотрудников ООН
С начала конфликта в секторе Газа в 2023 г. погибли 300 сотрудников ООН. Это следует из заявления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
«Мы никогда не должны забывать, что в результате военных действий Израиля погибло более 300 наших коллег», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Он также указал, что с 7 октября 2023 г. более 200 000 палестинцев были убиты или ранены, что составляет около 10% всего населения страны. Тюрк при этом ссылается на данные минздрава Газы, подконтрольного палестинской группировке «Хамас».
Тюрк заявил, что гуманитарный фонд Газы, подконтрольный США и Израилю, «совершенно не в состоянии доставлять гуманитарную помощь в необходимых объемах». На фоне этого с мая были убиты свыше 1000 человек, пытавшихся раздобыть еду.
На территории сектора Газа работают сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль.
В октябре 2024 г. кнессет (парламент) Израиля утвердил закон о запрете деятельности БАПОР на израильской территории. В поддержку инициативы выступили 92 депутата, против – 10.