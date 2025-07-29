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Кандидат в послы США хочет сократить зависимость Казахстана от транзита через РФ

Ведомости

Кандидат в послы США Джули Стаффт пообещала содействовать независимости Казахстана через экономическую диверсификацию и снижение зависимости от транзита экспорта через территорию России. Об этом она заявила во время слушаний в сенатском комитете по международным делам.

«В случае утверждения я хотела бы поддержать независимость и суверенитет Казахстана, которые во многом зависят от экономического разнообразия и от того, как они могут перемещать товары. В настоящее время большинство товаров из Казахстана вынужденно проходит через Россию, и я хотела бы помочь им найти альтернативный маршрут», – сказала Стаффт.

Она добавила, что будет добиваться равных условий для бизнеса и продвижения американских компаний в Казахстане. Стаффт также заявила, что одной из ее ключевых задач станет обеспечение американских инвестиций в сектор критически важных минералов страны.

Отвечая на вопрос во время слушаний в сенате о возможности сотрудничества с Казахстаном в этой сфере, Стаффт сказала: «Да… здесь есть очень большие возможности». «Почти половина минералов, признанных Геологической службой США (USGS) критически важными для нашей экономики и национальной безопасности, находятся в Казахстане, и одной из моих главных целей в случае утверждения станет обеспечение того, чтобы инвестиции США в этот сектор состоялись», – отметила она.

Стаффт также выразила надежду, что американские инвестиции смогут вытеснить растущее присутствие Китая в регионе.

Кроме того, Стаффт выступила за укрепление оборонных связей США с Казахстаном. «Мы также хотели бы расширить оборонное сотрудничество с Казахстаном и убедиться, что у нас есть партнер в этом регионе, с которым мы можем взаимодействовать в сфере обороны и безопасности», – сказала она.

Стаффт – дипломат высшего ранга, ранее занимала пост заместителя помощника госсекретаря по визовым вопросам в госдепартаменте США. В ее послужном списке – дипломатическая работа в России, Польше, Эфиопии, Молдове и Джибути. Она владеет русским, румынским, французским и польским языками.

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