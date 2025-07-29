Кандидат в послы США хочет сократить зависимость Казахстана от транзита через РФ

Отвечая на вопрос во время слушаний в сенате о возможности сотрудничества с Казахстаном в этой сфере, Стаффт сказала: «Да… здесь есть очень большие возможности». «Почти половина минералов, признанных Геологической службой США (USGS) критически важными для нашей экономики и национальной безопасности, находятся в Казахстане, и одной из моих главных целей в случае утверждения станет обеспечение того, чтобы инвестиции США в этот сектор состоялись», – отметила она.