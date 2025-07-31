Индия отвергла заявления Трампа о его роли в прекращении конфликта с Пакистаном

7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинения и назвал индийские удары по стране актом войны.