Индия отвергла заявления Трампа о его роли в прекращении конфликта с Пакистаном
Индийские власти категорически отвергают утверждение президента США Дональда Трампа о том, что именно американское торговое давление якобы привело к прекращению огня между Индией и Пакистаном. Об этом пишет Bloomberg.
Как ранее сообщил Трамп, Вашингтон сыграл ключевую роль в достижении перемирия между двумя странами, воспользовавшись экономическими рычагами влияния. Однако премьер-министр Нарендра Моди и высокопоставленные чиновники Индии подобные заявления называют не соответствующими действительности.
7 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Это произошло после теракта в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели возложил ответственность за произошедшее на Исламабад. Пакистан отверг обвинения и назвал индийские удары по стране актом войны.
Напряженность между странами начала снижаться после соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто 10 мая. Первым об этом заявил Трамп, затем информацию подтвердили власти Индии и Пакистана. Стороны достигли договоренности прекратить огонь на суше, в воздухе и на море после телефонных переговоров руководителей военных операций стран.