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Главная / Политика /

Путин: политического суверенитета у ЕС теперь нет вообще

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал Европейский союз полностью лишенным политического суверенитета. Такое заявление он сделал во время поездки на Валаам, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам лидера России, в современном мире суверенитет играет ключевую роль. Особенно это важно для экономического развития.

«Было ясно, что суверенитета у ЕС и Европы не так уж и много, сегодня стало ясно, что его нет вообще», – пояснил Путин.

По его словам, за утратой политической самостоятельности следует потеря и экономического контроля, что влечет за собой колоссальные потери. Президент подчеркнул, что одна из ключевых задач России, в том числе в рамках спецоперации, – укрепление национального суверенитета.

Путин также заявил о необходимости обсуждения шагов по достижению устойчивого и бессрочного мира на Украине. Он подчеркнул, что российская позиция, сформулированная летом 2024 г., остается без изменений.

Визит Путина и Лукашенко на Валаам начался с посещения Смоленского скита, затем лидеры приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери. После церемонии они пообщались с журналистами.

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