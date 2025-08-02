Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

The Hill: сенат США не примет проект о санкциях против России до конца лета

Рабочая сессия сената завершается в начале августа
Ведомости

Сенат конгресса США не примет до конца лета законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, в частности за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, хотя «ястребы» в сенате хотели, чтобы законопроект об ужесточении ограничительных мер был принят до месячного перерыва, в конечном итоге они оставили принятие решения об этом в руках президента США Дональда Трампа, по крайней мере, на лето. Демократы выразили скептицизм по поводу того, что американский глава решится на это.

Рабочая сессия сената завершается в начале августа. Сенаторы разъедутся по своим штатам и вернутся к работе в начале сентября.

1 августа Трамп выразил готовность ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине, однако указал, что сомневается в их эффективности. 28 июля он заявил, что не видит прогресса в урегулировании кризиса и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. За это время Москва должна согласиться на прекращение огня. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон намерен ввести санкции, пошлины или другие меры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что угрозы новых антироссийских санкций стали обыденным явлением. По ее словам, против страны и ее партнеров уже введено беспрецедентное число рестрикций и ограничений. Поэтом новые заявления на эту тему стали «просто какой-то рутиной».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных