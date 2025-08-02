The Hill: сенат США не примет проект о санкциях против России до конца лета

1 августа Трамп выразил готовность ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине, однако указал, что сомневается в их эффективности. 28 июля он заявил, что не видит прогресса в урегулировании кризиса и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. За это время Москва должна согласиться на прекращение огня. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон намерен ввести санкции, пошлины или другие меры.