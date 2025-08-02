The Hill: сенат США не примет проект о санкциях против России до конца лета

The Hill: сенат США не примет проект о санкциях против России до конца летаРабочая сессия сената завершается в начале августа
Сенат конгресса США не примет до конца лета законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России, в частности за счет применения рестрикций против третьих стран. Об этом сообщает The Hill.
По данным издания, хотя «ястребы» в сенате хотели, чтобы законопроект об ужесточении ограничительных мер был принят до месячного перерыва, в конечном итоге они оставили принятие решения об этом в руках президента США Дональда Трампа, по крайней мере, на лето. Демократы выразили скептицизм по поводу того, что американский глава решится на это.
Рабочая сессия сената завершается в начале августа. Сенаторы разъедутся по своим штатам и вернутся к работе в начале сентября.
1 августа Трамп выразил готовность ввести новые санкции против России из-за ситуации на Украине, однако указал, что сомневается в их эффективности. 28 июля он заявил, что не видит прогресса в урегулировании кризиса и сократил срок своего «ультиматума» с 50 до 10–12 дней. За это время Москва должна согласиться на прекращение огня. В случае отсутствия сдвигов Вашингтон намерен ввести санкции, пошлины или другие меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что угрозы новых антироссийских санкций стали обыденным явлением. По ее словам, против страны и ее партнеров уже введено беспрецедентное число рестрикций и ограничений. Поэтом новые заявления на эту тему стали «просто какой-то рутиной».