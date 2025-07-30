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Главная / Политика /

Захарова: угрозы новых санкций против России уже стали рутиной

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы новых санкций против России стали обыденным явлением. Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

«Против России, против наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений», – рассказала Захарова.

Поэтому, по ее словам, новые заявления на эту тему стали «просто какой-то рутиной».

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что у России выработался «иммунитет» к санкционному давлению. Представитель Кремля подчеркнул, что экономика страны продолжает функционировать, несмотря на многочисленные ограничения.

Поводом для обсуждения стала угроза новых санкций со стороны президента США Дональда Трампа. 28 июля он сообщил, что не видит подвижек в урегулировании украинского конфликта и решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Если ситуация не изменится, Вашингтон, по его словам, введет пошлины, рестрикции или другие меры.

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