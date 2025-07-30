Захарова: угрозы новых санкций против России уже стали рутиной

Поводом для обсуждения стала угроза новых санкций со стороны президента США Дональда Трампа. 28 июля он сообщил, что не видит подвижек в урегулировании украинского конфликта и решил сократить срок своего мирного ультиматума с 50 до 10–12 дней. Если ситуация не изменится, Вашингтон, по его словам, введет пошлины, рестрикции или другие меры.