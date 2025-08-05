Замминистра обороны Фомин провел переговоры с послом Индии Кумаром
Замминистра обороны РФ Александр Фомин и посол Индии Винай Кумар провели переговоры. Об этом «РИА Новости» сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе встречи стороны подтвердили нацеленность на укрепление сотрудничества в духе стратегического партнерства.
В феврале Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. «Было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны РФ и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», – сказали тогда в Минобороны.
В том же месяце Индия заключила контракт с Россией о поставке противокорабельных крылатых ракет. Документ был подписан в присутствии заместителя министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Предполагается, что российские ракеты существенно повысят боеспособность индийских подводных сил.