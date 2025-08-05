Замминистра обороны Фомин провел переговоры с послом Индии Кумаром

В феврале Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны двух стран. «Было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны РФ и министерством обороны Республики Индии при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», – сказали тогда в Минобороны.