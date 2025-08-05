RND: на защиту Германии от вооруженного нападения готовы лишь 16% немцев

Срочная служба в ФРГ была приостановлена в 2011 г. на период мирного времени. После этого численность вооруженных сил Германии сократилась с примерно 255 000 солдат до 185 000. При это обязательная военная служба в ФРГ все же закреплена в конституции с 1956 г.