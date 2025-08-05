RND: на защиту Германии от вооруженного нападения готовы лишь 16% немцев
Большинство немцев оказались не готовы защищать свою страну с оружием в руках, пишет медиагруппа RND. Опрос проводился исследовательским институтом общественного мнения Forsa 28-29 июля, в нем приняли участие 1002 респондента – мужчины и женщины.
Готовность встать на защиту от агрессии выразили лишь 16% опрошенных. Около 60% граждан ФРГ не станут воевать за Германию, если та подвергнется нападению. Большинство респондентов сомневаются в возможности вторжения в ближайшие пять лет.
59% опрошенных считают, что Германии придется оказывать военную помощь другому члену НАТО. Эксперты ожидают, что это произойдет прежде всего в странах Балтии, Польше и Румынии. В частности, бундесвер формирует постоянную бригаду численностью 5000 военнослужащих в Литве.
Срочная служба в ФРГ была приостановлена в 2011 г. на период мирного времени. После этого численность вооруженных сил Германии сократилась с примерно 255 000 солдат до 185 000. При это обязательная военная служба в ФРГ все же закреплена в конституции с 1956 г.
Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в рамках соглашения о коалиции весной 2025 г. договорились сделать армию в ФРГ «привлекательной». Новые власти намерены следовать «шведской модели» обязательной военной службы. Издание со ссылкой на должностных лиц передает, что условия для постановки на воинский учет и контроля должны быть созданы уже в этом году.
По «шведской модели» призывники проходят обязательную военную службу сроком в один год, после чего раз в несколько лет отправляются на месячные сборы для обновления навыков.