Москва сделала представление Тель-Авиву после атаки на машину дипмиссии России

Москва сделала представление Тель-Авиву после атаки на машину дипмиссии РоссииАвто подверглось нападению в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф
Россия сделала представление Израилю после нападения на машину представительства России при Палестинской национальной администрации в районе незаконного израильского поселения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
30 июля служебное авто представительства РФ при Палестинской администрации подверглось нападению со стороны группы поселенцев в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф возле Иерусалима. Уточняется, что машина следовала по району с дипломатическими номерами, в ней находились сотрудники российской дипмиссии.
По словам Захаровой, инцидент произошел «при попустительстве израильских военнослужащих». Представитель МИД добавила, что Москва рассматривает ситуацию как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.