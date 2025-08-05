Москва сделала представление Тель-Авиву после атаки на машину дипмиссии России

30 июля служебное авто представительства РФ при Палестинской администрации подверглось нападению со стороны группы поселенцев в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф возле Иерусалима. Уточняется, что машина следовала по району с дипломатическими номерами, в ней находились сотрудники российской дипмиссии.