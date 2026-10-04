Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС
МАГАТЭ сохраняет беспристрастность в вопросе атак на Запорожскую АЭС. Об этом «РИА Новости» заявил глава агентства Рафаэль Гросси. Так он ответил на вопрос, почему вина ВСУ в ударах по станции не признается публично.
Глава МАГАТЭ заметил, что такие требования звучат не только со стороны Москвы: порой недовольство выражает Россия, в других случаях – Украина или западные страны, призывающие указать на виновных. Гросси согласился, что такая линия может не устраивать некоторые стороны, но отметил, что агентство планирует сфокусироваться на технических задачах. Глава организации добавил, что выводы и определение политической позиции агентство оставляет за государствами.
3 октября МАГАТЭ сообщило, что Гросси ведет переговоры о новом локальном прекращении огня с Россией и Украиной, чтобы обеспечить необходимый ремонт на ЗТЭС. Ожидается, что это будет восьмое прекращение огня, организованное при посредничестве МАГАТЭ, для обеспечения внешнего электроснабжения ЗАЭС.
По данным агентства, украинская армия совершила серию атак 19, 20 и 27 сентября. ВСУ повредили трансформаторы Запорожской ТЭС, имеющие жизненно важное значение для подачи внешнего электроснабжения на ЗАЭС.