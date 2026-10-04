Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не обвиняет Киев в атаках на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заметил, что такие требования звучат не только со стороны Москвы: порой недовольство выражает Россия, в других случаях – Украина или западные страны, призывающие указать на виновных. Гросси согласился, что такая линия может не устраивать некоторые стороны, но отметил, что агентство планирует сфокусироваться на технических задачах. Глава организации добавил, что выводы и определение политической позиции агентство оставляет за государствами.