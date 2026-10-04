Иран пообещал увеличить дальность и скорость своих ракет

Увеличение дальности ракет необходимо, по словам Акраминии, потому что противник теперь располагается в 1000 км от иранских берегов. Он отметил, что серьезные меры уже приняты в части скорости ракет и качества их наведения. Он заверил, что будущие поколения иранских ракет будут обладать этими возможностями в еще большей степени.