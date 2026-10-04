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Иран пообещал увеличить дальность и скорость своих ракет

Ася Султанова

Армия Ирана начала работу над увеличением дальности и скорости ракет. Об этом заявил представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия, пишет Fars.

«Сейчас мы движемся в этом направлении», – приводит его слова агентство.

Увеличение дальности ракет необходимо, по словам Акраминии, потому что противник теперь располагается в 1000 км от иранских берегов. Он отметил, что серьезные меры уже приняты в части скорости ракет и качества их наведения. Он заверил, что будущие поколения иранских ракет будут обладать этими возможностями в еще большей степени.

1 октября замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран хочет урегулировать кризис дипломатическим путем и получить от США объективные гарантии прекращения войны. Дипломат сообщил, что Иран передал США план урегулирования, рассчитанный на семь дней. Тегеран требует гарантий прекращения войны на всех фронтах, разблокирования иранских активов и снятия блокады, а также выполнения других условий, предусмотренных инициативой.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что война в Иране закончится очень скоро: либо ударом со стороны США, либо сделкой.

24 сентября NBC News со ссылкой на президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщал, что Иран допустил заключение сделки с США до промежуточных выборов в американский конгресс в ноябре.

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