Новым председателем парламента Чечни стал Ахмед Дудаев

28 июля «Ведомости» писали, что парламент Чечни получит нового председателя по итогам сентябрьских выборов. Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров говорил, что в республике действует фактор сильной сплоченности элит (вокруг персоны главы. – «Ведомости»), а руководителю республики в этих условиях логично опереться на стратегию повышения престижа выборов через персональное участие в них топ-чиновников.