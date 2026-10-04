Новым председателем парламента Чечни стал Ахмед Дудаев
Депутаты парламента Чечни в ходе тайного голосования избрали Ахмеда Дудаева («Единая Россия») председателем законодательного собрания республики. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.
Кадыров поздравил Дудаева с избранием и отметил его продолжительную работу в команде руководства республики. По словам главы Чечни, новый председатель с ранних лет трудится в его команде.
«Начав свою деятельность с должности ведущего специалиста, Ахмед Махмудович последовательно прошел все ступени профессионального и государственного роста», – сообщил Кадыров.
До избрания председателем парламента Дудаев занимал должность заместителя председателя правительства республики и руководил региональным министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
До Дудаева председателем парламента Чечни был Шаид Жамалдаев. Кадыров называл его соратником своего отца, первого президента республики Ахмада Кадырова. Жамалдаев неоднократно избирался депутатом парламента Чечни.
28 июля «Ведомости» писали, что парламент Чечни получит нового председателя по итогам сентябрьских выборов. Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров говорил, что в республике действует фактор сильной сплоченности элит (вокруг персоны главы. – «Ведомости»), а руководителю республики в этих условиях логично опереться на стратегию повышения престижа выборов через персональное участие в них топ-чиновников.