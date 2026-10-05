WSJ: Оман не сообщил Flydubai о радикальных взглядах пилота
Власти Омана были проинформированы о радикальных взглядах пилота FlyDubai Хамама аль-Хаммами, который напал на своего командира. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Указывается, что оманские власти «тщательно изучили» активность мужчины в интернете и пришли к выводу, что он «проявляет слишком большой интерес к радикальной идеологии, чтобы доверять ему должность пилота» в государственной авиакомпании Oman Air, где он работал. Аль-Хаммами было запрещено летать. По словам источников, мужчину отправили на программу дерадикализации и перевели на бумажную работу, но не стали поднимать этот вопрос в более широком контексте.
В феврале 2026 г. аль-Хаммами наняла авиакомпания FlyDubai, но не стала связываться с Оманом, чтобы проверить его опыт. По словам источника WSJ, компания провела проверку на наличие судимостей, а позже авиакомпания направила его по особому маршруту в Тель-Авив, куда он летал несколько раз.
Сейчас власти ОАЭ проводят расследование в отношении сотрудников FlyDubai, участвовавших в процессе найма.
29-летний Хамам аль-Хаммами изначально был идентифицирован израильским правительством как гражданин Омана. Следователи в ОАЭ заявили, что второй пилот пытался «совершить террористический акт», напав на коллегу с топором, хранившимся в кабине на случай ЧП, и пытаясь завладеть управлением самолетом. 30 сентября лайнер с более чем 170 пассажирами на борту благополучно приземлился в аэропорту Саудовской Аравии после того, как пассажиры и резервный экипаж вмешались, чтобы обезвредить аль-Хаммами и стабилизировать судно.