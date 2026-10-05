WSJ: Оман не сообщил Flydubai о радикальных взглядах пилота

Указывается, что оманские власти «тщательно изучили» активность мужчины в интернете и пришли к выводу, что он «проявляет слишком большой интерес к радикальной идеологии, чтобы доверять ему должность пилота» в государственной авиакомпании Oman Air, где он работал. Аль-Хаммами было запрещено летать. По словам источников, мужчину отправили на программу дерадикализации и перевели на бумажную работу, но не стали поднимать этот вопрос в более широком контексте.