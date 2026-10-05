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Водитель бензовоза получил ранения при атаке БПЛА в Ростовской области

Инна Шульгина

В результате беспилотной атаки на Ростовскую область тяжело пострадал водитель бензовоза. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Бензовоз был поврежден. Водитель получил множественные ожоги, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Слюсарь поручил при необходимости доставить раненого в областной ожоговый центр.

Пять БПЛА были уничтожены в Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском районах региона.

4 октября Минобороны сообщило, что силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских дрона, четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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