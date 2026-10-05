Водитель бензовоза получил ранения при атаке БПЛА в Ростовской области

Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Бензовоз был поврежден. Водитель получил множественные ожоги, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Слюсарь поручил при необходимости доставить раненого в областной ожоговый центр.