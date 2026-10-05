Водитель бензовоза получил ранения при атаке БПЛА в Ростовской области
В результате беспилотной атаки на Ростовскую область тяжело пострадал водитель бензовоза. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел в Киселевском сельском поселении Красносулинского района. Бензовоз был поврежден. Водитель получил множественные ожоги, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Слюсарь поручил при необходимости доставить раненого в областной ожоговый центр.
Пять БПЛА были уничтожены в Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском районах региона.
4 октября Минобороны сообщило, что силы ПВО за сутки сбили 1222 украинских дрона, четыре управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.